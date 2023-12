Monserrato, il maxi schermo in stile Times Square non piace proprio a tutti: è polemica aperta

Monserrato – Il maxi schermo in stile Times Square non piace proprio a tutti: “E questa sarebbe la soluzione per rivitalizzare il commercio a Monserrato?”, attacca Valentina Picciau, consigliere di minoranza e anche candidata a sindaca. Un’idea, quella del sindaco Locci, di posizionare uno schermo di ultima generazione a led per trasmettere notizie, comunicazioni e promuovere le attività commerciali. Interviene pubblicamente Picciau, Pauli Monserrato – La Svolta: “In 4 anni e mezzo questa è l’ideona? Speravo che, dopo le ramblas ai giardinetti, il Festival Bar al Campo di Aviazione, il longue bar sul tetto della sede comunale in via San Lorenzo, l’idroscalo, il mercato civico in stile spagnolo con locale notturno e ristorante, le stupidaggini a 6 mesi dalle elezioni fossero terminate invece proseguono imperterriti gli annunci surreali”. Una pratica già diffusa anche in Sardegna quella di installare un pannello tecnologico informativo, dove possono scorrere anche le immagini promozionali delle attività commerciali. Ma per la consigliera non sarebbe questo il metodo per ridare vita al settore cittadino. “In città sono inoltre presenti i TetrAlert in vari punti del centro abitato per le comunicazioni”.