Monserrato, il gruppo consiliare “Monserrato in Movimento” resta in maggioranza

Qualche malumore dovuto a scelte non condivise, salti di gruppo di qualche consigliere ma il risultato, in sostanza, non cambia: la maggioranza c’è e prosegue il suo cammino.

“Nei fatti – si legge nel comunicato – pochi giorni prima delle Elezioni Politiche Nazionali, il Sindaco Locci ha licenziato l’Assessore Mori con una telefonata a cui ha fatto seguito nell’immediatezza il proclama su facebook con tanto di presa in carico e stretta di mano con il nuovo Assessore Lertz, senza nessun interesse a dare continuità all’operato assessoriale.

Stessa sorte toccata due settimane fa all’Assessore Lecca, assessore stavolta liquidato con uno stringato messaggio su whatsApp, con stessa foto immediata e stretta di mano a favore di social con il nuovo assessore Piroddi.

Tra le due immotivate scelte si pone la modifica degli assetti di due liste al Sindaco collegate.

Il 18 ottobre due consiglieri di Monserrato Libera, Alessio Locci e Manuela Ambu, hanno espresso la loro chiara intenzione di cambiare gruppo consiliare pur restando in maggioranza, passando al nostro gruppo Monserrato in Movimento, prima al nostro capogruppo Tidu e immediatamente poi al Sindaco. Alla dichiarazione non è seguita nell’immediatezza l’azione, a cui si sono poi frapposti diversi ostacoli di natura prettamente politica e che vanno a cozzare con l’indipendenza politica e la civicita’ tanto sbandierate dal Sindaco, tanto che la Consigliera Ambu ha poi deciso di fare un passo indietro e rientrare negli angusti ranghi in cui tutti i Consiglieri Comunali allineati di fatto stanno.

Il consigliere Locci è entrato comunque il 20 ottobre nel nostro Gruppo Consiliare, ed è per noi un importante ingresso che siamo certi che lavorerà bene e in perfetto accordo con il consigliere Mameli, unico superstite dell’originario Gruppo Monserrato in Movimento, visto che il consigliere Tidu ha fatto invece il passo opposto, passando a Monserrato Libera, di cui è stato nominato immediatamente capogruppo.

La lista Monserrato in Movimento ha perso il proprio rappresentante in Giunta, Maristella Lecca” e

“si ritrova oggi nell’impossibilità di esprimere il proprio assessore e, se fosse per il Sindaco, da relegare in minoranza.

La scelta di restare in maggioranza è una scelta coraggiosa, sappiamo non sarà facile, ma ad oggi è quella che ci sentiamo di fare, per tentare comunque di proseguire la realizzazione del programma che abbiamo sottoscritto e condiviso il giorno della nostra candidatura.

Se si lavora bene si otterranno i risultati che Monserrato si aspetta e i monserratini meritano.

Collaborazione e condivisione. Non chiediamo altro”.