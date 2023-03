Monserrato, il grande fratello non sbaglia un colpo: 144 telecamere per sicurezza e decoro urbano

Il “grande fratello” non sbaglia un colpo: 144 telecamere vegliano a presidio della sicurezza dei cittadini e a garanzia del decoro urbano. In arrivo altri 28 occhi elettronici grazie al patto per la sicurezza dei territori.

Disseminate praticamente ovunque, le telecamere di videosorveglianza “spiano” e “riferiscono” tutto ciò che di losco accade in città: dall’abbandono illegale dei rifiuti agli incidenti stradali; dai vari furti agli atti vandalici. Nulla passa inosservato e impunito ed è così che Monserrato si aggiudica, quasi, un record riguardo gli investimenti al fine di garantire la maggior sicurezza possibile ai cittadini. Un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tomaso Locci che, dal 2017, con le prime 30 telecamere, ha avuto uno sviluppo impensabile grazie alle continue interazioni e interlocuzioni con le forze di polizia e il Prefetto.

I progetti “Safespotter”, una piattaforma basata su un sistema di “lampioni intelligenti” dotati di IA (Intelligenza Artificiale) indipendente, in grado di rilevare anomalie della circolazione, comportamenti lesivi, eventi incidentali e riconoscerne la gravità attivando un sistema di allerta automatico che comunica con la centrale e informi i veicoli in arrivo, e “Scuole Sicure”, ossia il rafforzamento delle iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio e all’utilizzo di sostanze stupefacenti nelle aree circostanti gli istituti scolastici del comune di Monserrato e iniziative di presenza sul territorio e incontri con gli studenti per la promozione della cultura del vivere civile, ne hanno valorizzato i contenuti. Una sinergia di forze, quindi, che spazia dalla sicurezza stradale a quella personale e ambiente ma anche un deterrente per destabilizzare i malviventi a commettere atti impropri.

A breve, altre 28 telecamere entreranno in funzione sul territorio per potenziare il servizio già presente.