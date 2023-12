Monserrato, il gran cuore dei bambini dell'Istituto Comprensivo: "Ecco i fondi per piccoli ospedalizzati del Microcitemico"

Monserrato – Il gran cuore dei bambini dell’Istituto Comprensivo: “Tutti uniti e impegnati per raccogliere fondi solidali a favore dei bambini ospedalizzati dell’Ospedale Microcitemico” spiega Caterina Argiolas, insegnante e consigliera comunale. Si sono riuniti tutti, dirigente, alunni, genitori e insegnanti, per una lezione speciale, di vita, che va ben oltre i banchi di scuola: vere e proprie bancarelle con dolcetti e disegni, costruzioni in cartone e, soprattutto, tanta solidarietà per i piccoli che oggi combattono più che mai. La magia del Natale è anche questa, pensare in maniera particolare ai più deboli, ai più fragili e, quando sono i bambini coinvolti in queste iniziative, il gesto è ancora più importante.

“Un’emozione unica entrare nel cortile della scuola e ritrovarsi per un progetto comune, sapore di vita partecipata e vero spirito natalizio.

I fondi ricavati verranno devoluti per i laboratori ludici ed educativi” ha spiegato Argiolas con un post su facebook.