Automobilisti distratti dal telefonino durante la guida: 74 sanzioni in un anno, 60 incidenti stradali, di cui tre con esito mortale. Le cause? La maggior parte dei sinistri sono avvenuti per distrazione del conducente dovuta all’utilizzo dello smartphone. Non solo: tra i più indisciplinati, anche una donna sorpresa a correre a 126 km orari per le vie del centro abitato. 1100 euro di multa, la decurtazione di 10 punti e il ritiro della patente.

Un report che evidenzia, ancora una volta, che non sono tanto le strade pericolose ma i non pochi automobilisti che scambiano la guida, forse, con un videogame. Le conseguenze? Ben esposte nella lunga lista degli interventi effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi dagli agenti della polizia locale guidati dal Comandante Domenico Nannini. 16 agenti e un impiegato amministrativo, di cui 11 uomini e 5 donne. A fine hanno sono stati assunti 4 nuovi agenti, discontinui, che andranno a incrementare e supportare gli operatori presenti e colmare, parzialmente, una carenza di organico: ecco la squadra contro chi commette le infrazioni in uno dei centri più importanti di tutto il Sud Sardegna.

La polizia Locale in un anno, caratterizzato dal graduale superamento dell’emergenza covid, ha proseguito e rafforzato l’attività di controllo generale del territorio, e ha sviluppato una programmazione non soltanto sotto l’aspetto della sicurezza, ma anche la sua percezione da parte della cittadinanza. La professionalità degli operatori presenti nel comando, ha raggiunto competenze e livelli molto alti, che ha consentito di essere un punto di riferimento costante per i cittadini sia in termini di sicurezza sia in termini di legalità. Una sinergia di forze fortemente voluta dal sindaco Tomaso Locci e dalla sua maggioranza, che ha intrapreso il lavoro prima con il Comandante Massimiliano Zurru per poi proseguire l’operato con Nannini.

Nel 2023 si è registrato un leggero aumento di incidenti stradali, l’uso del telefono è uno degli elementi principali che causa distrazione durante la guida. Il progetto “scuole sicure” ha coinvolto tutto il comando in attività finalizzate al rafforzamento delle iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree circostanti gli istituti scolastici, con servizi dedicati sia in uniforme che in borghese.

Il comando ha rinnovato il parco auto nel rispetto dell’ambiente con l’acquisto di altre auto a minor impatto ambientale. Gli acquisti “green” seguono la politica portata avanti dall’attuale amministrazione.

E’ attiva un app, dove il cittadino segnala anomalie stradali e tramite la nostra centrale operativa viene immediatamente attivato un alert che consente alla ditta incaricata di intervenire tempestivamente e eliminare il pericolo.

Solo negli ultimi mesi sono stati eseguiti 103 interventi di ripristino di segnaletica divelta, buche stradali. In materia ambientale, grazie all’utilizzo di due droni, 20 fototrappole, 2 e-killer e quattro telecamere mobili sono state elevale dal nucleo ambientale della polizia locale circa 100 violazioni alle norme de T.U.A . La nuova normativa entrata in vigore il 10 ottobre 2023 prevede che l’abbandono di rifiuti effettuato da parte di comuni cittadini costituisce al pari di quello posto in essere da titolari di enti e imprese, un reato con l’applicazione di una ammenda da mille euro a 10 mila euro.

Se gli automobilisti sono indisciplinati e mettono a rischio la vita altrui, anche i pedoni, a volte, non scherzano: 10 sanzioni a chi ha attraversato la strada distrattamente, sempre a causa del cellulare.

702 sono le sanzioni per la mancata revisione, 690 quelle per divieto di sosta e ben 113 sanzioni per mancata copertura assicurativa.

Sono stati deferiti all’autorita giudiziaria 3 cittadini residenti nell’hinterland cagliaritano.

Grande lavoro anche in materia di vigilanza ambientale, il nuovo ufficio dedicato al benessere animale, con l’istituzione di 6 colonie feline, l’adozione di cani presenti nel canile shardana con incentivo e la commissione presieduta dal consigliere Saverio De Roma vigilano anche sui diritti degli animali.

Il comando ha intensificato, soprattutto nel periodo estivo l’attività rivolta a prevenire e reprimere la somministrazione di bevande alcoliche ai minori, non sono emerse violazioni a carico dei gestori di pubblici esercizi.

In totale sono state accertate circa 10 mila violazioni alle norme del codice della strada.

La maggior parte per eccesso di velocità, 10 sanzioni e automobilisti deferiti all’autorità giudiziaria per guida in stato di alterazione da alcool/ sostanze stupefacenti e 2 denunce per resistenza a pubblico ufficiale.