Monserrato, i topi allo Scano? “Solo in due zone, la situazione è sotto controllo”

I ratti allo Scano di Monserrato? Ci sono, documentati nei video realizzati dagli studenti che, oggi, hanno organizzato uno sciopero con tanto di striscioni “contro le merdone”. Un problema, certo, che però è “circoscritto”. La dirigente scolastica Miriam Sebastiana Etzo lo afferrma pubblicamente, con una lettera dove conferma la presenza dei roditori e, allo stesso tempo, rassicura gli alunni, tutto il personale e le famiglie: “La scuola non è interessata da alcuna infestazione di ratti”, inizia così lo scritto della Etzo, per quanto nessuno abbia mai parlato di “infestazione” ma di “presenza”, tra l’altro certificata, di topi in un luogo pubblico e frequentato quotidianamente da centinaia di persone. “Come noto, la nostra sede si trova in un territorio confinante con il canale di Terramaini e lo stagno di Molentargius; un’area come questa è notoriamente abitata da ratti dei quali non c’è presenza all’interno dell’edificio se non in due zone circoscritte. Il servizio dedicato della Città Metropolitana è stato tempestivamente avvisato ed è intervenuto altrettanto tempestivamente. Dai sopralluoghi sistematicamente effettuati in tutto l’edificio, non sono risultate infestazioni se non nei locali di cui sopra”. “L’Ats, informata del problema, intervenuta in data odierna ha evidenziato che non esiste pregiudizio allo svolgimento delle attività didattiche. Attualmente la situazione è sotto il controllo dell’autorità competente. Ringrazio per la collaborazione e rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento”.