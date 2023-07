Monserrato, i giovani protagonisti indiscussi di incontri ed eventi

I giovani protagonisti indiscussi di incontri ed eventi al fine di una integrazione totale e un coinvolgimento a 360° in tutte le attività: dal lavoro alla scuola, dalla socializzazione alla cultura, una sinergia di forze tra gli assessorati e l’Eurodesk che promuove incontri di rete per rappresentare un fondamentale momento di crescita e condivisione di strumenti, metodologie e idee. Il sindaco Tomaso Locci: “Coinvolgere i giovani realizzando dei progetti affinché non siano abbandonati ma abbiano diverse prospettive”. Qualche giorno fa si è svolto un incontro presso la Monserratoteca con la delegazione della Repubblica Ceca “che ha consentito una riflessione condivisa sulle azioni svolte dai singoli uffici soffermandosi sul coinvolgimento dei giovani e in particolar modo sulle azioni che si possono intraprendere per renderli più partecipi delle iniziative offerte dalla comunità” spiegano le assessore Claudia Lerz, Fabiana Boscu e Emanuela Stara rispettivamente servizi sociali, pubblica istruzione e cultura. “Informazioni preziose che ci consentiranno di arricchire le nostre proposte e attività sulle quali ci stiamo soffermando come Assessorati”.

“Una visita studio organizzata da Eurodesk Czechia “Evropské příležitosti pro mladé” in collaborazione con Eurodesk Italy. Tre giorni di attività, incontri e scambi – approfondisce la responsabile dell’Eurodesk, come associazione ASCE, Simona Deidda – con la delegazione ceca, composta da operatori e operatrici di 5 diversi Punti Locali. Un’occasione per scambiare buone prassi, idee e attivare future collaborazioni tra i diversi Punti Locali Eurodesk della Repubblica ceca e quelli italiani, in particolare della Sardegna.

All’interno degli spazi della Monserratoteca, l’Ufficio Europa Eurodesk Monserrato insieme ai colleghi e alle colleghe del Punto Locale Eurodesk di Sestu e del coordinamento nazionale, ha preso parte al primo giorno di incontri e scambi. L’ufficio, gestito dall’AS.CE Odv, ha presentato i servizi offerti all’utenza e le attività che portiamo avanti da gennaio 2020 nel comune di Monserrato e nell’intera area della Città Metropolitana. Un lavoro condiviso e partecipato, caratteristica di tutte le attività della rete Eurodesk. Gli incontri di rete rappresentano un fondamentale momento di crescita e condivisione di strumenti, metodologie, idee e buone prassi che consentono un importante coinvolgimento dei e delle giovani, l’ideazione di progetti condivisi per il futuro e lo crescita del servizio”. A breve seguiranno appuntamenti e attività aperte al pubblico che consentiranno a giovani e adulti di scoprire tutte le opportunità di lavoro e i progetti di mobilità internazionale messi a disposizione attraverso la Rete Eurodesk. L’ufficio è aperto il martedi dalle 15.30 alle 17.30 e il giovedi dalle 9.30 alle 12.30 nella sede di via Giulio Cesare 37, alla Casa della Cultura. Per contattare il centro è sufficiente inviare un messaggio whatsapp o chiamare al numero 350 1252116 , oppure inviare una mail a [email protected] . E, inoltre, possibile ricevere aggiornamenti e rimanere in contatto con noi attraverso l’iscrizione alla mailing list e tramite il canale Telegram @edmonserrato

“Obiettivi che oggigiorno sembrano molto lontani e difficili da raggiungere – aggiunge Locci – l’Eurodesk è stato posto in essere anche per aiutare i giovani e un ringraziamento particolare è per i tre assessori e lo staff che insieme stanno cercando di coinvolgere i ragazzi con progetti importanti e concreti. Un obiettivo per la nostra amministrazione, non facciamo propaganda elettorale, non abbiamo bisogno di farla, ma lavoriamo per il bene dei nostri cittadini”.