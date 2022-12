Una iniziativa, lodevole, che, per le feste di Natale punta a raccogliere un po’ di fondi da donare ai bimbi meno fortunati che, ogni giorno, lottano al Microcitemico. Circondati dal tanto amore che medici, infermieri, volontari e tutto il personale ogni giorno mostrano e donano tra le corsie dell’ospedale, riceveranno anche il sostegno dei bimbi della scuola dell’infanzia Decio Mure.

L’appuntamento è per oggi dalle ore 15.30 presso il parco di via Volta.

“Si tratta di una iniziativa molto importante per la quale i bambini insieme ai loro genitori, ai loro nonni, alle maestre e alle collaboratrici scolastiche hanno creato uno speciale allestimento di Natale dove potrete ammirare i lavori realizzati a scuola e acquistare tanti buoni dolciumi la cui vendita servirà per aiutare chi soffre.

Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficienza all’associazione “Dona per il dono” dell’ospedale Microcitemico di Cagliari” comunica la direzione della scuola.

Insomma, una iniziativa lodevole che permette di regalare un sorriso a chi deve fare i conti con le difficoltà della vita.

