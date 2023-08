Monserrato, guerra per i parcheggi in via Casteldoria: la nuova segnaletica orizzontale disorienta i cittadini

Monserrato – Guerra per i parcheggi in via Casteldoria: la nuova segnaletica orizzontale disorienta cittadini e passanti che, indiscriminatamente, parcheggiano anche davanti a cancelli e portoncini. Picciau, Argiolas e Zucca presentano un’interpellanza in consiglio. Recentemente, presso la via San Cipriano è stato rifatto il manto stradale e la segnaletica orizzontale, segnaletica e stalli, mentre in via Casteldoria, strada parallela, pur non essendo stato rifatto il manto stradale, grosso modo nello stesso periodo è stata tracciata la segnaletica orizzontale ma per indicare stalli e/o parcheggi sono state tracciate lungo tutta la via le strisce ad intermittenza, come fossero strisce discontinue, per di più priva delle strisce delimitanti verticali ad indicare i singoli parcheggi. “Tale circostanza, evidenziata da alcuni residenti, ha generato confusione negli automobilisti, specie quelli di passaggio (molti dei quali pendolari della vicina metro e bus) che, in mancanza di riferimenti precisi sostano senza misura, occupando l’area sosta sprecandone lo spazio che, all’occorrenza, potrebbe essere utilizzato da più auto, e che tali circostanze a loro volta sta generando malumori diffusi” si legge nella nota diffusa dai gruppi di minoranza Pauli Monserrato – La Svolta.

“Anche ad agosto non ci sottraiamo al confronto coi nostri concittadini che quotidianamente ci segnalano disservizi e richieste di intervento”.

“Quando le riteniamo urgenti, le sottoponiamo direttamente agli uffici così che possano intervenire con celerità, come per esempio sui guasti alle reti fognarie, all’illuminazione pubblica ecc, oppure ci confrontiamo coi colleghi nelle varie commissioni, perché di fronte all’interesse diffuso dei Monserratini favoriamo il coinvolgimento di chi oggi amministra la città.” Dice Ivano Argiolas del gruppo Pauli Monserrato – La Svolta.

“Sulla questione specifica di questa interpellanza” – interviene Andrea Zucca che è membro della Commissione Urbanistica Viabilità e Traffico – Sicurezza Urbana – “abbiamo deciso di presentare una interpellanza che pone l’attenzione sulla segnaletica stradale che, se non migliorata, crea disagi e insicurezze al traffico”.

Valentina Picciau ribadisce l’importanza di non trascurare nessuna richiesta di aiuto da parte dei cittadini – “ascoltiamo tutte le voci e le richieste, anche quelle che possono sembrare meno importanti o urgenti. La qualità della vita di chi vive e lavora a Monserrato si misura anche dalla soluzione dei problemi quotidiani”.

“Siamo interessati a tutto il territorio, dalle periferie al centro, e su questa zona della città (Gottardo – ndr) per la presenza della Metro e delle fermate BUS, del cimitero, nonché crocevia di grandi flussi di traffico da e per la 554, abbiamo ricevuto un numero significativo di segnalazioni che abbiamo raccolto in diverse interpellanze che speriamo di discutere presto.”