Monserrato, guasto alla condotta idrica: chiusa la scuola di via Monte Linas

Monserrato – Scuola media di Via Monte Linas chiusa dal 23 al 27 aprile: lavori urgenti in seguito a un guasto alla condotta idrica. Stop alle attività didattiche in presenza, quindi, al fine di procedere all’esecuzione dei lavori di ripristino della condotta di adduzione idrica. L’ordinanza è appena stata firmata dal primo cittadino Tomaso Locci: la gravità del danno è tale da imporre la revisione dell’intero ramo di condotta e che pertanto i tempi di esecuzione necessari non neconsentono l’immediata risoluzione.Per salvaguardare il benessere degli alunni e del personale scolastico èimprescindibile la disponibilità del servizio idrico per lo svolgimento regolare delle attività e, pertanto, è necessaria la sospensione delle attività didattiche.