Monserrato, grave schianto con la Smart: la consigliera Manuela Ambu all'ospedale con due costole rotte

Monserrato – Grave incidente stradale per Manuela Ambu, consigliera di maggioranza e presidente dell’associazione “Charlibrown”: “Due costole rotte e tanti ematomi sparsi nel corpo. Anche se tra mille difficoltà e mille ostacoli, ho una forza dentro che qualcuno se la sogna”. Macchina distrutta, una Smart, un tamponamento avvenuto lungo la Ss 554 una settimana fa. “Stavo andando a Settimo San Pietro”, racconta la Ambu, sempre in prima fila per aiutare chi ha bisogno di un sostegno sociale o lotta contro una malattia. Tanto lo spavento per la donna che, nonostante tutto, in questo periodo di convalescenza ha trovato il tempo e la forza per avvisare chi attendeva un suo messaggio o una chiamata.

Oggi Manuela Ambu ha scritto un post sulla sua pagina Facebook, anche per rassicurare amici e conoscenti, mostrando le immagini della vettura distrutta: “La mia bambina. Sei riuscita nonostante tutto a salvarmi la vita! Quanto mi mancherai, solo chi mi conosce realmente lo può immaginare. Un ringraziamento speciale ai ragazzi che mi hanno assistita per tutto l’incidente”.