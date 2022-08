A Monserrato il Comune vuole realizzare una rotonda ed eliminare i semafori tra via del Redentore e via Giulio Cesare, ma il progetto non piace a tutti i residenti. La scelta della Giunta Locci, infatti, prevederebbe l’abbattimento di sei dei dieci ficus retusa presenti da decenni, un particolare che ha portato un residente della zona, Paolo Lai, a creare una petizione per chiedere all’amministrazione comunale di fare un passo indietro: “I ficus non si toccano. Il progetto di ristrutturazione della piazza del Mercato Vecchio, posta all’incrocio tra la Via Del Redentore e la via Giulio Cesare, approvato con delibera della Giunta comunale del 28/07/2022″ prevede soprattutto “l’eliminazione di sei dei dieci ficus retusa esistenti, al fine di liberare l’area per la realizzazione di una mini rotonda”.

“Una volta venuto a conoscenza della delibera mi sono confrontato con tanti concittadini al fine di capire se effettivamente, tale progetto, portasse delle migliorie alla viabilità urbana a discapito del patrimonio monumentale che i ficus rappresentano per tutti noi monserratini”, spiega Paolo Lai. “Esistono dagli anni Quaranta e oggi rappresentano uno dei pochi polmoni verdi” di Monserrato, oltre ad essere luogo di incontro e di aggregazione per tante persone che, soprattutto dopo due anni di pandemia, possono riassaporare il gusto di scambiare due chiacchiere all’ombra dei nostri amati ficus retusa. Tantissime persone, soprattutto quelle che hanno vissuto il periodo florido del Mercato Vecchio ed hanno visto la crescita dei ficus, alla notizia della loro eliminazione, con spostamento in altri siti, come se fossero delle semplici piante da vaso, hanno reagito con sdegno ed indignazione, oltre a qualche lacrima di delusione nei confronti di chi, con un gesto simile, andrebbe a cancellare una parte importante della storia monserratina. Ed è per questo motivo che, stavolta, io ed altri concittadini, abbiamo deciso di non rimanere inermi e far sí che questo progetto venga bloccato. In questi giorni distribuiremo a tutte le attività di Monserrato, il modulo inerente la petizione con annesso stralcio del progetto. Chiediamo a tutti i cittadini di monserrato che hanno a cuore le sorti dei sei ficus che andrebbero eliminati, di sostenere la nostra causa, firmando la petizione e spargendo la voce in tutta la nostra comunità. Vi chiedo la massima condivisione al fine di evitare questo scempio nei confronti della nostra memoria, della nostra storia, ma soprattutto, nei confronti dei ficus”.

