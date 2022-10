Monserrato, emergenza allo Scano: “Topi che corrono con le blatte nelle aule e nei bagni”

Emergenza topi, blatte e muffa all’istituto superiore Scano, a Monserrato. La scuola ad indirizzo industriale che ospita circa 900 alunni ha sicuramente vissuto tempi migliori, stando alle foto e video spedite a Casteddu Online da tanti studenti. Un loro rappresentante, David Cruz, racconta chiaramente qual è la situazione che ragazzi e ragazze stanno vivendo sin dall’inizio del nuovo anno scolastico: “Abbiamo trovato topi vivi dentro la scuola, muri che cadono con crepe, e blatte morte nei bagni e nelle aule. In più, oggi , non abbiamo acqua potabile a scuola perché le tubature erano scoppiate e non ci fidiamo a bere”. E, stando a quanto trapela, i ratti sarebbero riusciti ad entrare anche nelle macchinette automatiche di cibi e bevande, molto utilizzate ogni giorno dai ragazzi, soprattutto durante la ricreazione. “Il nostro laboratorio di Chimica è inagibile da inizio anno, abbiamo fatto solo una lezione perchè c’era un topo all’ interno. Siamo intenzionati a manifestare e protestare, la dirigente scolastica è a conoscenza della situazione, ci ha detto di aver parlato con l’Asl ma, sinora, non è arrivato nessuno per effettuare la disinfestazione”.