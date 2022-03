Monserrato, ecco la prima area camper dell’hinterland cagliaritano: decine di posti disponibili per i campeggiatori

Monserrato, la prima area camper dell’hinterland cagliaritano sorgerà in città: decine di posti disponibili per i campeggiatori che avranno a disposizione un luogo attrezzato di ogni confort. Il progetto è in fase di ultimazione, entro qualche mese diventerà realtà.Una idea nata, quasi per caso, al consigliere di maggioranza Ignazio Tidu che coltiva da anni la passione di visitare la Sardegna sul mezzo a quattro ruote e che ha saputo tradurre l’esigenza, quella di avere un luogo sicuro e attrezzato vicino a Cagliari dove poter sostare per migliaia di camperisti che, ogni anno, decidono di scoprire le bellezze dell’isola.“Nella nostra zona non c’è un’area sosta riservata ai campeggiatori – spiega Tidu – e ho proposto l’idea, alla giunta, di realizzarla proprio a Monserrato”.La città è ubicata in un’area strategica: “È vicina al parco di Terramaini, abbiamo la pista ciclabile che permette di arrivare al Poetto e Monserrato ha una propria identità”. Una città da proporre e scoprire, insomma, con una tradizione vitivinicola importante, il museo dei treni, artigiani e artisti conosciuti e apprezzati in tutta l’Area Vasta, prelibatezze culinarie tipiche della tradizione sarda: “Questi, e più motivi, ci hanno indirizzato a fare questa scelta”. Turismo a Monserrato, quindi? “Certo. Qualcuno potrà anche sorridere a questa idea e definire il turismo dei camperisti di “serie B” ma si sbaglia: sono molto documentati sui posti che visitano e fanno incetta dei prodotti locali. Non sono assolutamente improvvisati. E tanto meno hanno tutto a bordo poiché quando si arriva nel posto si acquistano i beni che occorrono”.L’area sosta sorgerà nei pressi della caserma dei carabinieri, uno sterrato, ora, abbandonato limitrofo, tra l’altro a dove sorgerà il nuovo tracciato della metropolitana.Avrà, inoltre, un duplice obiettivo: quello di essere di supporto a chi, per lavoro o salute, deve recarsi al Policlinico Universitario.“Stiamo prendendo, insomma, una fetta di mercato a cui nessuno aveva pensato”.Sono circa 140 mila euro i fondi stanziati per l’area sosta che potrà ospitare sino a 30 camper che disporranno, tra l’altro, di energia elettrica, servizi igienici e una lavanderia.