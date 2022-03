Monserrato, ecco il primo Pedone Smart: le strisce pedonali si illuminano al passaggio dei pedoni

Monserrato, le strisce pedonali si illuminano al passaggio dei pedoni: maggiore sicurezza, quindi, per chi attraversa la strada. Installato il primo “Pedone smart” in via San Lorenzo. Il sindaco Tomaso Locci: “Uno strumento importantissimo per la sicurezza dei nostri cittadini”.Un innovativo sistema nell’ambito della sicurezza stradale, questo è in sintesi il “Pedone smart”: i passaggi pedonali si illuminano quando una o più persone si accingono ad attraversare la strada e nei lampioni è posizionato anche un pulsante per richiedere in anticipo il servizio. Ieri è stato inaugurato il primo attraversamento e “verranno installati 5 di questi sistemi di illuminazione immediata nelle strade dove vi è maggior traffico per diminuire il rischio e i casi di persone che sono state investite nelle strisce pedonali” spiega Locci. “È molto importante perché allerta non solo il passante ma anche l’automobilista. Un altro traguardo raggiunto per la nostra sicurezza”.Una innovazione fortemente voluta dalla giunta che ha lavorato in sinergia per raggiungere questo traguardo.“Da Presidente della Viabilità e traffico, sicurezza urbana, posso dire – spiega Saverio De Roma – di essere soddisfatto per il lavoro che stiamo portando avanti col sindaco, l’assessore Raffaele Nonnoi e il comandante della polizia locale Massimiliano Zurru. Un tema molto toccante, ultimamente, purtroppo, si sono verificati spesso incidenti ai danni dei pedoni. Mettere in sicurezza i cittadini oggi si può fare, grazie alla tecnologia del “Pedone Smart”, che rappresenta uno strumento rivoluzionario per la messa in sicurezza dei centri urbani ed extra-urbani. In futuro cercheremo di installarne altri”. “Nel 2021 – specifica il comandante Massimiliano Zurru – ben 28 pedoni sono stati investiti per comportamenti negligenti da parte di automobilisti”. Una necessità, insomma, interviene su questo fronte. I punti individuati dove verrà adottato il nuovo sistema sono: via San Lorenzo fronte sede comunale, via Giuseppe Zuddas, via San Fulgenzio, via Argentina, via San Gottardo.“Pedone smart rappresenta uno strumento innovativo per la messa in sicurezza dei centri urbani a tutela dei più deboli. L’amministrazione – comunica l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi – è fortemente impegnata per arginare il numero di incidenti stradali con pedoni coinvolti.Stiamo proseguendo sulla linea della sicurezza in città e questo è anche un sistema innovativo a costo zero perché alimentato con pannelli fotovoltaici. Uno studio continuo di innovazioni tecnologiche e continueremo su questa linea”.