Lutto a Monserrato, a Cagliari e nel mondo degli Sconvolts per la morte di Federico Locci. Per tutti “Chicco il bello”, aveva 56 anni e se n’è andato stroncato da un brutto male contro il quale stava lottando da tempo. Monserratino doc, conosciutissimo nella curva nord del Sant’Elia prima e della Unipol Domus poi, è stato uno dei pilastri del gruppo ultras rossoblù. Su Facebook sono già numerosi i commenti di cordoglio, “Chicco il bello” aveva lavorato per una ditta specializzata nel trasporto di bombole di ossigeno, la VitalAire. La notizia della sua scomparsa ha già fatto il giro di Monserrato e dei suoi tanti amici ultras. Lo piange il dj Stefano Lixia, “Hai lottato da vero Sconvolts. Quante risate, Chicco, non eri solo ‘il bello’! Seguici e proteggici da lassù”, “Siamo tutti cresciuti guardando ultras come te, cercando di copiarvi, di muoverci come voi, essere come voi. Essere come te. Buona trasferta vecchio ultras. R.I.P. Chicco”, aggiunge Enzo R., postando una foto di Federico in curva con, attorno al collo, la sciarpa degli Sconvolts.

