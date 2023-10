Monserrato, "dove sono il verde urbano e l'area giochi per i bambini?"

Non solo: “Via G. Galilei, piante anallergiche, cioè finte? Lo sanno quante allergie esistono?”. Non usa mezzi termini Mori e contempla aspramente lo stato di incuria delle aree che ha rilevato durante un sopralluogo per verificare le segnalazioni che le sono giunte dai cittadini. Tra incontri e riunioni, Tiziana Mori non perde occasione per sottolineare ciò che proprio non va in città e questa volta ribatte al mega progetto messo in campo dall’amministrazione comunale di Tomaso Locci al fine di rendere Monserrato sempre più green e fruibile sia per i cittadini, compresi i più piccoli, che per gli animali con la realizzazione di altre aree cani e un’oasi felina. “No ai tappeti erbosi che sono una delle principali cause di allergie in giardino perché il prato che va in fiore a primavera.

Indubbiamente il tappeto erboso è il preferito degli animali domestici, ma può causare parecchio fastidio a chi soffre di allergie.

Forse è per questo motivo che si lascia seccare il prato verde a Monserrato, salvo nella rotonda con il grappolo per non creare allergie?”, ironizza Mori. Le elezioni amministrative sono ancora lontane ma le premesse per una accesa campagna elettorale sono ben evidenti già da ora.