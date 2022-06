Monserrato, dopo l’autopsia altri esami per la morte di Andrea Nairi

La morte di Andrea Nairi si trasforma in un mistero. La giovane mamma morta in casa a Flumini di Quartu sarà presto seppellita, ma le esatte cause del decesso dovranno essere appurate grazie agli esami istologici. L’autopsia del medico legale Roberto Demontis, al Policlinico di Monserrato, è durata poco più di quattro ore. Prima, stando a quanto trapela, è stata eseguita una radiografia sul corpo della 27enne. Poi, l’autopsia completa. Demontis ha già spedito le carte alla pm Rossana Allieri per il nulla osta legato al dissequestro della salma. Vuol dire che il funerale sarà celebrato, ma le indagini mediche andranno avanti. La ricostruzione iniziale, con le dichiarazioni rilasciate a Casteddu Online dal padre del compagno della vittima, sembrava non lasciare spazio a dubbi: Andrea Nairi “è caduta e ha battuto la testa, perdeva sangue, si è fatta la doccia e si è sdraiata”. Sarebbe stata fatale una ferita alla testa, quindi. Dopo qualche ora il peggioramento, l’arrivo del 118 e il decesso. Il medico legale della struttura complessa della Medicina legale di Cagliari, intervenuto a 24 ore dalla morte, aveva optato per il via libera al funerale. Poi, però, ci sono state indagini, stando a quanto è emerso, da parte delle Forze dell’ordine, che hanno portato la pm a ordinare l’autopsia, bloccando le esequie. Gli esami istologici verranno effettuati in tempi rapidi, al Policlinico: solo a quel punto saranno chiare le cause della morte della giovane mamma.