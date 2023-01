Monserrato, dopo 12 anni riapre lo svincolo sulla SS 554

Una strada tutta nuova e uno svincolo, l’unico non a raso: al via i lavori in via XXI Aprile.

Annunciati già qualche mese fa del sindaco Tomaso Locci, per questioni burocratiche sono slittati sino a oggi. Ben130mila euro i fondi stanziati per ridurre disagi e tempi di percorrenza ai tanti automobilisti che, per lavoro e per qualsiasi necessità, devono percorrere la SS 554. Sarà uno sbocco molto più sicuro rispetto agli altri poiché non a raso:

“Uno svincolo inspiegabilmente chiuso 12 anni fa, nel silenzio dell’amministrazione allora in carica che non ha saputo spiegare, insieme all’allora dirigenza Anas, i motivi per i quali ha chiuso lo svincolo di Monserrato ma ha lasciato aperti gli incroci a raso degli altri comuni che si affacciano nella 554” aveva spiegato Locci che ricorda che si tratta di un problema antico: “E segnalato sin dal 2016 dalla mia amministrazione. Avevamo trovato una risposta positiva dall’Anas alla riapertura dello svincolo sin dal 2018. Dopodichè i ben noti fatti addebitali alla vecchia politica che ancora oggi in troppi incarnano in Consiglio comunale hanno fatto sí che venissero anteposti interessi di partito e soprattutto velleità personali all’interesse collettivo, commissariando l’amministrazione e facendo in modo che l’inerzia del commissario azzerasse il lavoro svolto e fossimo costretti a riprenderlo da capo nel 2019”.

Un’arteria importante anche per creare nuovi progetti nelle zone limitrofe e concedere a tutti i monserratini un nuovo ingresso in città. Un ulteriore risultato programmatico raggiunto, insomma, anch’esso da ricondurre “ad un’azione politica scevra e libera da interessi personali o di partito e tutta indirizzata alla soluzione dei problemi nell’esclusivo interesse della collettività: una vera coalizione civica unita alla professionalità e capacità dei suoi componenti, è la ricetta per perseguire e raggiungere gli interessi collettivi”.