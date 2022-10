Monserrato, decine di studenti a terra: “Il pullman per Sestu? Ci hanno mandato un pollicino”

L’ennesima beffa ad anno scolastico iniziato e le lezioni universitarie già partite. A Monserrato, decine di studenti che dovevano rientrare a Sestu con l’Arst, hanno atteso quasi due ore, al sole, sotto il cavalcavia della metropolitana. Nessun autobus all’orizzonte, come denunciano vari genitori su Facebook. Alla fine è comparso un “pollicino”, un bus piccolo, che ovviamente non ha potuto trasportare tutti i ragazzi e le ragazze. E nel mirino finisce proprio l’azienda regionale dei trasporti. Davide Sunda è durissimo: “Questo è l’ennesimo episodio vergognoso di trasporto pubblico per Sestu che continua a non funzionare, decine di studenti che dal policlinico universitario alle 14 aspettano un mezzo, se lo si vuol chiamare mezzo, per rientrare in paese. È scandaloso che nessuna amministrazione in tutti questi anni ad oggi si sia fatta carico di risolvere questa situazione”. Il genitore ha anche pubblicato le fotografie che ben dimostrano la situazione di attesa e di caos. E altri genitori confermano in pieno ciò che, per l’ennesima volta, è capitato. Chanel Pisano ha una figlia: “Attendeva il bus dalle 13:30 e, sino alle quindici, zero mezzi, finchè non ha preso un passaggio dalla mamma di una sua amica. È una vergogna, òe nostre lamentele quotidiane ignorate da sempre. Sestu è un paese alla berlina”. Va giù molto pesante anche Monica Angioni: “Mia figlia era lì ad aspettare dalle 13:30. Niente mezzi per rientrare. E, quando finalmente sembra che si fosse risolto il problema, hanno messo un pollicino. Sono dovuta andare alle 14:30 a recuperarla”