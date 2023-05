Monserrato, comunità energetiche come vera opportunità per arginare le speculazioni

Le comunità energetiche “sono l’unica vera opportunità per arginare le speculazioni sulle energie rinnovabile”: interessante e partecipato dibattito nella sala polifunzionale in piazza Maria Vergine che si è tenuto qualche giorno fa al fine di discutere e porre le basi per istruire la strada sulla questione dei grandi di autoconsumo. Una tematica che non cenna a diminuire d’interesse e che viene affrontata nel centro dell’hinterland cagliaritano.

Moderato da Andrea Zucca, consigliere comunale a Monserrato, vicepresidente della commissione Ambiente e Ingegnere Elettronico, dopo i saluti e l’introduzione della Capogruppo di Pauli Monserrato – La Svolta Valentina Picciau, è seguito l’intervento di Fabrizio Vincis ingegnere di Monserrato esperto in efficientamento energetico e del professore dell’Università di Cagliari Emilio Ghiani, che si è occupato di lavorare alle prime comunità energetica in Italia e in Sardegna.

Hanno partecipato all’evento anche i sindaci di Ussaramanna e Villanovaforru, Marco Sideri e Maurizio Onnis che hanno raccontato l’esperienza delle loro comunità energetiche, le prime in Sardegna.

Da sottolineare la discussione di Alberto Urpi, sindaco di Sanluri e capo di gabinetto all’industria che ha ricordato l’impegno della regione Sardegna e in particolare del suo assessorato per finanziare la fase di progettazione delle comunità energetiche. Ha chiuso il dibattito Pietro Casula, Presidente del Movimento Sardi nel Mondo che ha portato la sua esperienza di imprenditore nel campo energetico in Germania.

Tra i relatori Andrea Zucca ha ribadito che “le comunità energetiche e i gruppi di autoconsumo sono l’unica vera opportunità per arginare le speculazioni sulle energie rinnovabile e che portano un reale risparmio energetico per i cittadini e le imprese.

Infine Valentina Picciau, ribadisce che le comunità energetiche e i gruppi di autoconsumo saranno parte integrante del programma elettorale del 2024 per la guida di Monserrato”.