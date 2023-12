Monserrato come Times Square: un maxi schermo led per le promozioni commerciali

I fondi sono ricavati da quelli dell’avanzo, 3 milioni e mezzo di euro, che costituiscono una buona fetta per proseguire con interventi e opere già in cantiere. Una novità invece è rappresentata da uno schermo, ancora da decidere dove verrà collocato, sul quale potranno scorrere le immagini dei negozi, inserzioni pubblicitarie, proprio come avviene nella famosa piazza della “Grande Mela”. Non solo: i cittadini potranno visionare in tempo reale tutte le comunicazioni che il Comune offrirà e non è da escludere una sezione dedicata alle notizie principali: la cronaca non solo regionale, bensì anche nazionale e internazionale, un filo conduttore preciso e puntuale dal quale si potrà apprendere ciò che accade. Il costo ammonta a un paio di decine di migliaia di euro, sarà dotato di un buon sistema di protezione e all’avanguardia. Non avrà ovviamente le dimensioni proporzionate ai grattacieli di New York, ma il fine del progetto è lo stesso.

Durante l’ultimo consiglio comunale è stata approvata la seconda tranche dell’avanzo di bilancio, una cospicua somma a disposizione per migliorare la città dell’hinterland cagliaritano amministrata dal sindaco Tomaso Locci.