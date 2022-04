Monserrato celebra la Pasqua: dopo due anni l’incontro tra il Risorto e la Santa Vergine

Monserrato si prepara a celebrare la Pasqua: dopo due anni di restrizioni legate alla pandemia alle ore 10,30 si terrà l’incontro tra il Risorto e la Santa Vergine. Il sindaco Tomaso Locci: “Un evento molto importante, da due anni non si teneva più, è un modo per ripartire in quanto anche le manifestazioni religiose, soprattutto in questo periodo, devono spingere a una nuova convivenza e a una volontà di pace generale che, speriamo, si possa concretizzare anche con la fine della guerra in Ucraina”.

Un messaggio di pace, insomma, un “incontro” molto sentito e “importante per tutta la comunità” quello che Monserrato si appresta a vivere: appuntamento alle 10,30 presso l’incrocio tra via Giulio Cesare e via del Redentore. Seguirà la processione accompagnata dalla banda e dalle autorità locali.