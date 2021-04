Monserrato, casi covid alla scuola dell’infanzia “Cenacolo C.A.I.M. Maria Bambina”: sospese le attività in presenza

Monserrato – Casi covid alla scuola dell’infanzia “Cenacolo C.A.I.M. Maria Bambina”: sospese le attività in presenza fino al 2 maggio.

Il sindaco Tomaso Locci firma anche una nuova ordinanza urgente per l’adozione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Casi covid con sospetta nuova variante all’asilo di via De Roma: il primo cittadino ieri ha firmato l’ordinaza che impone la chiusura immediata dell’edificio per consentire l’indagine epidemiologica da parte dell’Ats e la sanificazione dell’istituto. Salvo nuove disposizioni, la scuola riaprirà il 3 maggio.

Il sindaco Locci, inoltre, ha ritenuto necessario prendere ulteriori provvedimenti restrittivi: sino al 2 maggio compreso, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Vietata ogni forma di assembramento e l’attività sportiva potrà essere svolta esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

L’accesso al pubblico del parco “Magico” sarà consentito dal lunedì al sabato, tranne dal 28 aprile al 1 maggio, poiché il parco rimarrà chiuso per interventi di manutenzione, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 16 alle 20 e l’accesso al pubblico all’interno delle aree attrezzate destinate allo sgambamento dei cani, sarà consentito tutti i giorni compresa la domenica, dalle 9 alle ore 13 e dalle 16 alle 20.

Ecco il link dove può essere consultato integralmente il testo dell’ordinanza.