Monserrato, caos caldo al Policlinico: "Anche 29 gradi nei reparti, Oss svenuto e parenti dei malati in agitazione"

Caos caldo al Policlinico di Monserrato. Temperature che sarebbero troppo elevate, quelle registrate in alcuni reparti dell’ospedale ai bordi della Statale 554 e, dopo gli sos degli stessi malati e dei loro parenti (qui la notizia pubblicata due giorni fa dal nostro giornale: “Monserrato, la denuncia dal Policlinico: “Caldo folle in Cardiologia e l’aria condizionata non funziona” ) arrivano anche gli sos dei sindacati, che confermano le troppe situazioni di criticità. A far sentire la propria voce è Paolo Cugliara, segretario provinciale della Fials: “Il mondo della sanità è ormai alla deriva e allo sfacelo totale, non si tengono più in considerazione le norme elementari di igiene e sicurezza sul lavoro per operatori e pazienti”, attacca Cugliara. Che racconta, poi, cosa è capitato negli ultimi giorni all’interno del Policlinico: “Ci sono grossi problemi all’impianto dell’aria condizionata. Ieri hanno sospeso la seduta di Ortopedia per eccessivo caldo. I reparti sono allo stremo con temperature che arrivano fino a ventinove gradi”. E, a supporto delle sue informazioni, il sindacalista ha anche diramato una foto di un impianto di rilevazione della temperatura che segna, appunto, ventinove gradi centigradi.

“Un operatore è svenuto, un Oss della Cardiologia, e i parenti dei pazienti sono in agitazione. C’è stata anche la presa di posizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. È una vergogna”, chiosa Cugliara. “In sala operatoria, per legge, ci deve essere una temperatura molto bassa per sfavorire l’aumento della carica batterica e, quindi, scongiurare il pericolo di infezioni”.