Salvato un cagnolino caduto in un pozzetto. Alle 19 circa, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta in via Cabras a Monserrato , in un’area accanto a un parcheggio, per soccorrere un cane che mentre passeggiava con il suo padrone è caduto all’interno di un pozzetto di accesso alla canalizzazione delle acque di scolo, dell’altezza di tre metri circa.

Gli operatori dei Vigili del Fuoco si sono calati con una scala in dotazione alle attrezzature di intervento e hanno recuperato il cane affidandolo al suo padrone sano e salvo.

Per tutta la durata dell’intervento i Vigili del Fuoco sono stati coadiuvati dagli agenti della Polizia Locale di Monserrato che hanno accompagnato la squadra sul posto e provveduto a delimitare l’area dell’intervento.

