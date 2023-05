Monserrato, cambio al vertice della polizia Locale: Massimiliano Zurru lascia dopo 29 anni

Monserrato – Cambio al vertice della polizia municipale: il comandante Massimiliano Zurru trasloca a Nuoro. Ricoprirà l’incarico da domani nella città più importante del centro Sardegna. Un arrivederci, chissà, per il momento il comandante Zurru ha accettato l’incarico assegnato dal sindaco Soddu con il benestare di Locci e Giunta che, pochi giorni fa, hanno deliberato la concessione dell’aspettativa richiesta per assunzione di incarico presso il comando polizia locale protezione civile del comune di Nuoro.

“Ringrazio tutti i sindaci di Monserrato che, dal 1994 ad oggi, mi hanno accompagnato in questa fortunata carriera lavorativa. Sono stati un importante punto di riferimento e, grazie al costante confronto, ho potuto trarre vantaggio per acquisire consapevolezza del ruolo e ricercare soluzioni condivise a vantaggio della comunità”, ha comunicato Zurru attraverso la sua pagina Facebook. Tanto il lavoro svolto per la città dell’hinterland cagliaritano che ha potuto godere anche di importanti innovazioni tecnologiche per la sicurezza stradale grazie alla costante collaborazione con il primo cittadino Tomaso Locci e il presidente della commissione Viabilità, Traffico, sicurezza urbana e benessere animale Saverio De Roma. Un impegno costante a 360° che gli hanno permesso di conquistare il comando di Nuoro. Tanti i messaggi di stima ricevuti anche dai cittadini: “A volte mille parole non bastano per esprimere quello che si prova, tutto quello che ha fatto per la nostra città è stato fantastico, uso solo una parola detta col cuore: Grazie. Grazie al Comandante Massimiliano Zurru per l’ottimo lavoro alla guida della Polizia Locale della città di Monserrato per l’attività svolta con competenza, professionalità e umanità, contribuendo alla sicurezza del territorio e dei cittadini con una capacità di prevenzione molto apprezzata dai cittadini e dalle istituzioni” ha espresso Salvatore Massidda.