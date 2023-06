Monserrato, cafoni dei rifiuti stanati dalle telecamere in poche ore: fioccano le multe

Monserrato – I furbetti dei rifiuti ci riprovano: sacchi di immondizia abbandonati un po’ ovunque ma all’occhio elettronico nulla sfugge e, dopo qualche ora dal fatto, sono già stati individuati e sanzionati. Piazza Gennargentu, via del Redentore ma anche il parco di via Caracalla sono stati scambiati per l’ecocentro e usati come discarica a cielo aperto. Le segnalazioni sono giunte dai cittadini che, prese subito in carico dalla squadra guidata dal sindaco Tomaso Locci, in poche ore hanno risolto il problema. In virtù di questi fatti accaduti, infatti, il comando della polizia Locale guidata da Domenico Nannini, hanno proceduto alle verifiche per stanare gli autori di chi ha compiuto questi gesti incivili, rintracciando i responsabili e procedendo con le sanzioni. Lo aveva promesso Locci e, sinora, la battaglia contro chi deturpa l’ambiente e compromette l’igiene pubblica è sempre in salita per i trasgressori. Il sistema di videosorveglianza funziona 24 ore al giorno e la collaborazione tra le forze locali, gli amministratori e i cittadini rendono la vita non semplice a chi, per motivi ingiustificabili, trasgredisce le regole.

“Da presidente della commissione Viabilità, Traffico, Sicurezza Urbana e Benessere Animale – spiega Saverio De Roma -posso solo dire di essere soddisfatto dei controlli che quotidianamente il comando della polizia Locale e dei Nogra, effettuano nel nostro territorio sia nel centro urbano e nell’agro di Monserrato. Questa amministrazione guidata dal sndaco Tomaso Locci, sta attenzionando il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti, dove abbiamo dei riscontri positivi e sanzionati molte persone che compiono tali gesti incivili. Punteremo al massimo per avere una cittadina più pulita da prevenire questi gesti incivili, anche nel controllo chi abbandona gli escrementi degli animali senza provvedere alla loro raccolta. Un avviso particolare ai nostri cittadini: usiamo il buon senso civico, perché la nostra città è di tutti”.