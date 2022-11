Monserrato, borse di merito agli studenti che si sono distinti nel corso dello scorso anno scolastico

Con la delibera n 316 del 25/11 e stato approvato il riconoscimento delle borse di merito nel numero di 13 per gli studenti che hanno conseguito la maturità in una scuola secondaria e sono iscritti ad un corso universitario con votazione 90/100 e 20 borse per gli studenti che hanno conseguito la licenza in una scuola secondaria di 1 grado con votazione 9/10.

“Come assessore – spiega Fabiana Boscu – sono convinta che gratificare i nostri ragazzi a continuare gli studi sia importante perché consente loro di esprimere opinioni e di sviluppare il loro modo di pensare.

Il sapere è il pilastro principale per trovare lavoro e per far evolvere il nostro paese”.

Questa è solo una delle tante iniziative portate avanti dall’amministrazione guidata dal sindaco Tomaso Locci a favore dei più giovani: una particolare attenzione che li vedrà coinvolti come protagonisti in progetti futuri per la città, per renderli partecipi e gratificarli del lavoro svolto.

Una sinergia tra gli assessori Lerz, Servizi Sociali, Stara, Cultura, e Boscu, Pubblica Istruzione, per creare nuove opportunità di sviluppo per i ragazzi e renderli partecipi al bene della città.