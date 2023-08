Monserrato, boom di iscrizioni alla scuola civica di musica

Nuovi corsi in programma per il prossimo anno scolastico che, supportati dal comune, hanno anche il fine di incentivare gli artisti a ripopolare la banda tradizionale musicale locale. L’assessora alla cultura Emanuela Stara: “Dopo l’apertura durante la pandemia, la scuola è entrata a pieno regime. È stato aumentato ogni anno il numero di classi e di strumenti proposti anche perché la richiesta è sempre maggiore sia per quelli classici che moderni. Importantissima è stata anche l’attività collaterale alla scuola con i seminari sul sul jazz e sulla lirica, sui gruppi rock storici che sono stati proposti durante lo scorso percorso scolastico e, quindi, auspichiamo che questa scuola abbia un numero di alunni sempre più numeroso, anche perché stiamo puntando all’apertura di molti strumenti a fiato per cercare di potenziare la nostra banda che è una tradizione di Monserrato. Vorremmo, insomma, che riprendesse la sua attività fiorente che ha avuto fino a qualche anno fa”. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata tramite apposito modulo all’indirizzo mail [email protected] .

Le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro il giorno 30 settembre 2023.

Alfabetizzazione musicale, avviamento allo strumento, big band, canto corale, voci bianche, musica d’insieme, propedeutica musicale, storia della musica jazz, pop e lirica sono affiancati dai corsi individuali di batteria, chitarra, pianoforte, canto, basso elettrico: un’opportunità per i tanti aspiranti musicisti e cantanti che possono contare sul supporto da parte delle istituzioni locali che partecipano attivamente con un contributo economico al fine di promuovere la passione per la musica e la cultura.