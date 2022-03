Monserrato, boom di chiamate al numero verde per segnalare pericoli stradali

Monserrato, boom di chiamate al numero verde che consente ai cittadini di segnalare potenziali situazioni di pericoli stradali: 7000 le richieste di intervento pervenute alla centrale operativa del comando della polizia locale.

Una priorità, quella dell’amministrazione guidata dal sindaco Tomaso Locci, di garantire la sicurezza ai monserratini e a tutti coloro che percorrono le arterie cittadine. 800 561731 è il numero verde attivo da un anno associato all’applicazione “Monserrato Cittadinanza Attiva”, uno strumento in più, insomma, per i cittadini, che dal 1 aprile 2021 al marzo 2022 ha gestito circa 900 contatti, con percentuale di risoluzione dei problemi segnalati pari del 98%. “Una assistenza digitale che consente una rapida gestione delle problematiche da parte degli organi competenti” aveva comunicato a Casteddu Online il Presidente della Commissione Viabilità e traffico e sicurezza urbana Saverio De Roma. In questo periodo la centrale operativa ha gestito più di 7000 segnalazioni tecnologiche.

Il servizio consente il ripristino di situazioni di pericolo, anche potenziale, per la circolazione stradale entro un’ora dalla chiamata al numero verde, attivo 24 ore su 24, o dalla segnalazione ricevuta dall’assistente digitale o nell’applicazione “Monserrato cittadinanza attiva”. Le soluzioni tecnologiche adottate consentono di supportare il grande lavoro della centrale operativa del comando Polizia locale di Monserrato capitanato da Massimiliano Zurru e al cittadino di avere più canali di comunicazione con l’amministrazione comunale.