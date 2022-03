Monserrato, banchi e pc donati agli studenti del Senegal: il comune invia centinaia di arredi all’università di Touba.

Un progetto “capace di creare un ponte solidale tra comunità, così distanti geograficamente ma sempre più vicine nella condivisione dell’importante valore dello scambio e dell’inclusione culturale” ha comunicato il sindaco Tomaso Locci.

Donare per unire, insomma, una solidarietà senza confini, “dopo tutte le assurdità che stiamo vivendo”. I banchi, le sedie e le apparecchiature informatiche donate all’Università Cheikh Ahmadou Bamba di Touba in Senegal sono arrivati ieri a destinazione.

“Ringrazio a nome di tutta la comunità Monserratina il rappresentante della comunità senegalese in Sardegna, Abdou Ndaje e il Preside dell’università di Touba Serigne Mame Mor Mbacke per averci coinvolto e aver fatto si che ci potessimo rendere utili nella realizzazione di questo progetto”.

