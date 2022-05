Monserrato, baby vandali rovinano il Parco Magico: “Saranno denunciati e i genitori pagheranno tutti i danni”

Beccati, incastrati dalle telecamere mentre devastano il Parco Magico di Monserrato, l’area green dedicata soprattutto alle famiglie con giochi e panchine. I vandali sono un gruppo di minorenni arrivati da un altro paese dell’hinterland. E ora, per loro, saranno dolori, come annuncia il sindaco Tomaso Locci: “Tolleranza zero verso atti di inciviltà che si ripercuotono sulle tasche e sulla qualità di vita di tutti noi. Dietro la segnalazione degli uffici del settore Ambiente, allertati da collaborativi cittadini che hanno assistito al danneggiamento, gli autori dell’atto vandalico sul gioco per bambini del Parco Magico di via dell’Argine saranno presto segnalati alla Procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Cagliari. Infatti, grazie al lavoro svolto dal corpo di polizia Locale e dal suo comandante Massimiliano Zurru, l’indagine si è conclusa in poche ore”. Locci ha anche pubblicato il video degli incivili in azione. “Di fondamentale importanza e ausilio alle indagini sono state le telecamere che dal 2016 stiamo installando in tutta la città e che, oggi, hanno raggiunto un numero superiore alle 100 unità. I ragazzi identificati sono appunto minorenni, non sono residenti a Monserrato e saranno denunciati per danneggiamento aggravato con l’aggravante del bene pubblico. Sarà inoltre applicato il regolamento di polizia urbana con la richiesta del ripristino dello stato dei luoghi a carico, presumibilmente, dei genitori per un importo stimato che supererà i 1000 euro. Un doveroso ringraziamento in rappresentanza dell’intera comunità che rappresento va indirizzato agli uffici, ai solerti cittadini, all’efficientissimo corpo della polizia Municipale e al suo comandante”, prosegue il primo cittadino di Monserrato, “e all’intera maggioranza consiliare che sostiiene e propone ogni anno l’implementazione del nostro sistema di videosorveglianza. Un sistema che ha fatto da apripista e fa da esempio nel contesto metropolitano e regionale”.