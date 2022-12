Monserrato, attività regolare per il mercato di via dell’Argine

Una mano d’aiuto per tutti gli ambulanti che, ogni giovedì, si ritrovano per il mercatino rionale. Buona affluenza da parte degli acquirenti tra le bancarelle di frutta e verdura, vestiario e oggettistica varia che hanno approfittato della festività per fare acquisti.

“La decisione è stata presa proprio per favorire i commercianti in questo periodo di grande crisi – spiega il primo cittadino Locci – una mano d’aiuto, insomma, e sempre massima disponibilità per le esigenze dei cittadini”.