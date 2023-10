Monserrato: attacchi al sindaco Locci e alla giunta in ambito politico, professionale e familiare

Attacchi contro il sindaco Locci e la sua giunta sia in ambito politico, professionale e familiare, dura presa di posizione da parte del primo cittadino che rompe il silenzio e comunica: “Consapevole del fatto che l’avvicinarsi della campagna elettorale ha già innescato la macchina del fango nei miei confronti, con attacchi e false allusioni, cercherò di mantenere alto il dibattito politico in città, senza rispondere alle falsità e alle scorrettezze se non attraverso l’illustrazione puntuale e trasparente dei tanti obiettivi che stiamo raggiungendo e che rappresentano il risultato del cambiamento radicale del modo di fare politica a Monserrato”. Risponde così Locci alle ultime polemiche e diatribe che si sono susseguite, soprattutto attraverso i social, nei giorni scorsi: post al vetriolo pubblicati da profili “sconosciuti”, rumors indicherebbero una segnalazione ufficiale alle autorità competenti, allusioni e aspra ironia oltreché attacchi continui. Le elezioni amministrative sono in programma per l’anno prossimo ma gli animi, insomma, sono già accesi.

“La cattiveria di chi mistifica la realtà dei fatti a proprio uso e consumo e usa la macchina del fango per contrastare il proprio avversario politico, si ritorcerà contro loro stessi come in passato, senza la necessità di alcuna azione uguale e contraria da parte nostra, ma solo lasciandoli al giudizio implacabile dei cittadini, dimostratisi capaci già in passato di ben comprendere la differenza tra le chiacchere e i fatti concreti” esprime Locci.

La risposta più concreta giunge con l’elenco degli ultimi lavori messi in campo, tra questi il “Parco dell’Ex Cimitero: un’opera promessa da 30 anni ad ogni campagna elettorale ma che ha dovuto attendere la nuova maggioranza Tomaso Locci sindaco Bis per vedere trovate le risorse necessarie ed essere realizzata.

I lavori proseguono a ritmo incalzante e Monserrato avrà finalmente riqualificato uno spazio che era diventato una discarica a cielo aperto, in futuro invece fruibile da famiglie, anziani e bambini in un percorso di ritrovata socializzazione che stiamo costruendo”.