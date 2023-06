Monserrato, arriva il grappolo d'uva in vetro di Murano: "Sarà controllato 24 ore su 24"

Monserrato – La rotonda di via San Fulgenzio è pronta per accogliere il grappolo d’uva in vetro di Murano: domani alle ore 19,30 l’inaugurazione dell’opera, costata in totale 25mila euro, “caratterizzante la tradizionale e storica vocazione vitivinicola della nostra città” comunica il sindaco Tomaso Locci.

Attesa quasi finita, l’ufficialità dell’inaugurazione è giunta questa sera: un’opera importante che darà lustro alla cittadina dell’hinterland cagliaritano, unica in Sardegna nel suo genere e scelta con particolare cura e attenzione: sarà posizionata in uno dei punti d’ingresso di Monserrato e sarà motivo indiscusso di “decoro urbano”. “Un’opera d’arte” per “una nuova Monserrato”: i preziosi acini saranno videosorvegliati 24 ore no stop per evitare che malintenzionati possano danneggiare il monumento.