Monserrato, approvato il bilancio di previsione per 32 milioni

32 milioni di euro è il bilancio di previsione approvato durante il consiglio comunale di Monserrato.

Un concentrato di tabulati e numeri che racchiudono gli interventi futuri a favore della città: cosa cambierà? “In primis garantiremo gli stessi servizi alla cittadinanza degli anni precedenti – spiega il presidente di commissione Nicola Mameli – si preannunciavano delle previsioni di entrata più basse per via della pandemia, alcune infatti si sono pressoché azzerate. Quasi un quarto di tutto il bilancio generale andrà alle politiche sociali e famiglia, 3 milioni di euro solo per gli interventi alle famiglie”, che racchiudono una serie di tipologie di servizi e progetti a favore dei nuclei più fragili. Fondi anche a favore dei malati oncologici e sussidi per le famiglie indigenti, un milione e 700 mila euro che sono sia comunali che regionali. “Fortunatamente una buona parte di questi fondi provengono proprio dalla ragione. 830 mila euro sono destinati per i minori, 400 mila per la fase educativa”.

Monserrato vanta lo sportello Europa, un’importante opportunità che aiuta i giovani per l’orientamento scolastico e i tirocini formativi all’estero, un punto di riferimento anche per i comuni dell’hinterland che non dispongono di questo servizio .

A breve, inoltre, anche lo sportello famiglia avrà la sua sede presso il palazzo comunale di via San Lorenzo.

“La priorità di tutti noi è aiutare il cittadino – ha affermato l’assessora alle politiche sociali Tiziana Mori – il perdurare della pandemia ha generato nuovi poveri, i quali non hanno bisogno solo di un sostegno economico ma anche psicologico.

Recentemente abbiamo ottenuto il riconoscimento per entrare nel network Comuni Amici della Famiglia, per il quale bisogna avere dei requisiti ben precisi. Ho lavorato da subito per ottenere questo risultato che permetterà di avere un impegno maggiore per le famiglie e di interagire con altri comuni sardi e quelli di Trento e Bolzano”.

“Criticati” dall’opposizione ma fortemente voluti e difesi dal sindaco Tomaso Locci e dalla sua maggioranza, sono i fondi destinati alla cultura e agli spettacoli: “45 mila euro in totale, di cui 15 mila arrivano dalla regione per la scuola civica di musica, sono importanti – sottolinea Mameli – perché si vuol dare sollievo e una possibilità di rientrare nel mercato a quelle che sono le categorie tra le più svantaggiate, che durante il covid non hanno lavorato.

Le manifestazioni di piazza servono anche per favorire le attività commerciali oltre al fatto che i cittadini possono avere finalmente uno svago”.

“Non si può non pensare a queste categorie – ha spiegato il primo cittadino Locci a Radio Casteddu – sono due anni che non riescono a dare da mangiare ai propri figli. Noi siamo stati uno dei pochi comuni che, durante il lockdown, è riuscito, quando non eravamo in zona rossa, a organizzare spettacoli, a far ripartire il settore e ci mancava solo che io eliminassi i fondi dal mio bilancio. Credo che la cultura e lo spettacolo siano fondamentali da tutti i punti di vista: in programma stiamo organizzando eventi non solo nel comparto 8 ma anche nelle piazze.

Anche per lo sport ho lasciato 30 mila euro e alla fine si è creato un bilancio, seppur con grandi difficoltà, politico”.

Un’estate monserratina ricca di eventi, quindi, alla quale si propongono band e artisti anche nazionali: “Siamo stati contattati da una band che si vorrebbe esibire nel Sud Sardegna e se sarà possibile potrà farlo a Monserrato”.

Essenziale anche il finanziamento regionale di 15 mila euro per la scuola civica di musica: fortemente voluta dall’assessora alla cultura Emanuela Stara, in pochi mesi ha già ottenuto importanti risultati.

Ci sono poi una serie di investimenti e fondi che riguardano le opere pubbliche: sono in corso diverse progettazioni e non mancherà la messa in sicurezza delle strade e dei marciapiedi, la mitigazione del rischio iodrogeologico, “quasi 700 mila euro per vari lavori compresi quelli per gli edifici scolastici.

Un altro fiore all’occhiello – spiega Mameli – è sicuramente il recupero dell’ex mercato civico, così come il parco dell’ex cimitero. Le aree verdi sono sempre ben accette, soprattutto in questo periodo dove la gente è uscita poco e, se si riesce a fare uscire anche i ragazzini da casa, è meglio che stiano in una panchina piuttosto che a casa davanti al telefonino”.

“Per l’ambiente abbiamo delle previsioni di 126 mila euro – ha specificato la vicesindaca Maristella Lecca – e per il turismo 15 mila euro per cui si continua a lavorare. Abbiamo perseguito il 100% degli obiettivi che erano stati assegnati”.

“A breve inoltre inizieranno i lavori per il recupero degli Hangar dell’ex aeroporto militare nel comparto 8 – prosegue Mameli – una struttura bellissima che si presta bene come un’arena per grandi eventi, uno spazio che ha delle grandissime potenzialità”.

50 mila euro inoltre verranno impegnati per azzerare le barriere architettoniche presenti nei marciapiedi e

“stanno per partire i lavori sulle strade – ha comunicato l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Garau – con la direzione lavori si decide quali sono le priorità relativamente alla sicurezza. Per asfaltare le strade c’è un importo di 500 mila euro. Ogni anno è nostra intenzione stanziare delle cifre importanti affinché, alla fine di questo mandato, si possa riqualificare tutto ciò che riguarda le strade che, da decenni, non sono state oggetto di interventi”.

”Il bilancio di Monserrato è sano, garantire certi livelli di servizio è stato difficile perché abbiamo minori risorse” conclude Mameli.