Monserrato, altri 600 mila euro per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi

Sono quasi 3 milioni e mezzo di euro i fondi investiti per il rifacimento delle arterie cittadine dal 2019 a oggi e, da uno studio ben elaborato, risulta che il 90% delle vie versa in precarie condizioni “a causa della manutenzione mai avvenuta” spiega il primo cittadino Tomaso Locci. Una riqualificazione generale, insomma, che ha l’obiettivo principale di garantire più sicurezza stradale e una camminata senza ostacoli lungo i marciapiedi che collegano piazze e residenze.

“A breve partirà il terzo appalto che vede sempre le strade e i marciapiedi come destinatari dei denari pubblici per mettere a posto quelli che sono i punti dissestati. In meno di quattro anni 4 anni abbiamo investito più di 3 milioni per questi interventi siamo partiti da una condizione vergognosa dove il 90 % delle strade e dei marciapiedi di Monserrato dovevano essere rifati”. Non solo: attualmente sono in corso anche i lavori per la posa della fibra ottica di ultima generazione che coprirà pressoché tutto il territorio: qualche disagio è stato riscontrato come accade in queste circostanze “e ci scusiamo per questo ma non è stato possibile adoperare le vecchie linee poiché non utilizzabili”. Durante i lavori per la rete del gas, infatti, strade e vie sono state smantellate per la realizzazione dell’impianto che prevedeva anche il passaggio futuro dei cavi della fibra ottica ma, per un “disguido” tecnico questo tracciato è in parte inutilizzabile. I lavori dovrebbero finire, comunque, ad agosto per un costo complessivo di tre milioni di euro. “Non si può quindi dire che questa amministrazione asfalti le strade solo nei periodi di campagna elettorale bensì siamo sempre impegnati su questo fronte”. Una sinergia di forze che vede impegnato sindaco, assessore ai lavori pubblici, presidente di commissione Ignazio Tidu, Saverio De Roma, per la sicurezza, e tutta la maggioranza al fine di garantire una riqualificazione generale. “Abbiamo deliberato questo progetto che ha alla base uno studio ben preciso – spiega il vicesindaco e anche assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi – e che indica strade e interventi da realizzare. Tra le arterie che saranno interessate dai lavori vi è anche via Capo Comini, ampiamente segnalata dai cittadini che hanno richiesto un intervento”. Le vie Giuseppe Zuddas (tratto tra via Riu Mortu e confine Selargius), Nerva e vicoli, Virgilio e vicoli, Deroma, San Gavino, Carbonara, Capo Caccia, Porto Pino, Diocleziano, vico Redentore e vico III Redentore sono le altre strade incluse nel progetto.