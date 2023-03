Monserrato, al via la nuova edizione di "Pauli sport-scuola"

I ragazzi come parte integrante della città, una risorsa da valorizzare e sostenere: è con questo spirito che l’amministrazione comunale di Tomaso Locci ha investito risorse e denari per finanziare il progetto che vede coinvolte le istituzioni, le scuole e le società sportive affinché gli studenti possano esercitare le varie discipline avvalorate da un sistema di educazione e valori che solo lo sport, con le sue regole, riesce a catturare e trasmettere.

Il progetto è nato dalla sinergia tra gli Assessorati alla Pubblica Istruzione, alle Politiche giovanili e allo Sport e le società sportive operanti del Comune di Monserrato, titolari di un rapporto di concessione in gestione di impianti sportivi comunali, che hanno aderito al percorso di coprogettazione.“Il progetto è nato di conseguenza al periodo della pandemia che ha isolato i bambini, privandoli della socializzazione anche nell’ambito sportivo. Il fondamento del progetto è che si esprima il concetto “NESSUNO PUO’ ESSERE ESCLUSO”, che assicura la partecipazione alle diverse discipline di tutti gli alunni coinvolti.

Attraverso la conoscenza dei vari sport, gli alunni potranno di nuovo scoprire l’aspetto emotivo e avere la consapevolezza della scelta di uno di questi.” specifica l’assessora Fabina Boscu.

Vista la riuscita della prima edizione del progetto sviluppato in coprogettazione tra Comune di Monserrato e PGS Sardegna, per la promozione della pratica sportiva nelle fasce giovanili volto al contrasto alla sedentarietà e alla ludopatia e la pratica di corretti stili di vita, l’Ente di promozione sportiva PGS Sardegna, in accordo con l’assessorato alle Politiche Giovanili e Pubblica Istruzione e Sport, preventivamente sentite le società e gli istituti scolastici coinvolti nella precedente edizione, ha manifestato la disponibilità di continuare il progetto fino a maggio.

“Pauli Sport — scuola”, prevede un contributo rimborso spese al comune di Monserrato, dove verrà svolta un’attività gratuita all’interno delle scuole in continuazione della prima fase del progetto conclusasi a dicembre. 3 milioni e mezzo di euro sono i fondi previsti.

Attraverso azioni mirate ai giovani, ma anche agli adulti soggetti educatori (scuola, famiglia, società sportive, oratori, ecc.) si intende promuovere una cultura del movimento e un corretto stile di vita basato sui valori educativi e di socializzazione dello sport. Il progetto coinvolge i bambini nella fascia d’età 6-11 anni, sia all’interno delle scuole, sia nell’impianto Riu Saliu. Durante il periodo verranno proposti momenti ludici e di orientamento sportivo volti a far conoscere diverse discipline in modo da presentare un’offerta varia delle discipline realmente praticabili nel comune di Monserrato.

Entro il fine di marzo verranno pubblicati sul sito www.paulisport.it , i nuovi calendari delle attività previste.

Verranno coinvolti i bambini della scuola primaria, si prevedono un massimo di 3 ore di allenamento settimanali, in orario scolastico, per classe con 2 discipline.

L’attrezzatura verrà fornita da PGS Sardegna in collaborazione con le società sportive coinvolte.

Vista l’esperienza maturata nell’anno 2022, si è scelto di proseguire con le stesse discipline: pattinaggio; baseball; pallacanestro; pallavolo; break dance ginnastica ritmica.

A queste si aggiungerà, solo per il plesso di via Capo d’Orso, il tiro con l’arco.

Il progetto vuole anche garantire una migliore fruizione degli impianti sportivi, garantendone l’utilizzo a chiunque negli orari che risultano liberi dagli allenamenti delle società sportive. Punta anche sulla tutela sanitaria degli usufruitori degli impianti sia attraverso il controllo delle certificazioni mediche obbligatorie per prendere parte al progetto, sia attraverso campagne di sensibilizzazione e conoscitive.