Monserrato, al via la disinfestazione contro le blatte

Sarà anche a causa del gran caldo esploso tutto in una volta, non si sa, quel che è certo è che le giornate estive sono state contrassegnate da una battaglia continua e incessante contro gli spiacevoli animaletti, innocui, ma decisamente non graditi in casa. Purtroppo, anche nella città dell’hinterland cagliaritano, decine di persone hanno segnalato il proliferare dei blattoidei, presenti in ogni angolo delle case e di molti spazi pubblici, come piazze e marciapiedi. Una convivenza non semplice che ha fatto insorgere anche chi non soffre di entomofobia, i quali hanno postato foto e video degli inquilini abusivi. Richieste ascoltate e accolte al fine di porre fine al disagio: sul sito del Comune è stato pubblicato l’avviso della disinfestazione che avverrà il 6 Settembre presso le vie Cortis, Dorgali, dell’Aeronautica, Pio VII e vicolo, Pio IX e vicol, Pio X.

Il 13 nelle vie Capo Frasca, Traversa via Capo Frasca, Paluna, Traversa via Paluna, Sorgono, Giuseppe Zuddas (tratto da via Giulio Cesare alla Piazza Zuddas).

Il 20 Settembre sarà il turno delle vie Quintiliano, Giulio Cesare (tratto da intersezione via del Redentore e via Virginia compresi i Vicoli), dei Saraceni, San Cipriano, Claudiano. Poche le raccomandazioni ossia quelle di non parcheggiare automezzi in corrispondenza dei pozzetti fognari per non ostacolare le operazioni;

riporre all’interno degli edifici eventuali elementi mobili presenti negli spazi esterni altri oggetti, erbe aromatiche o ad uso alimentare, animali domestici; tenere chiusi gli infissi durante la disinfestazione e successivamente per almeno trenta minuti.

Evitare, inoltre, il transito e lo stazionamento di persone e animali nell’area interessata durante il trattamento e nei trenta minuti successi.

Si consiglia di chiudere temporaneamente gli scarichi domestici ed eventualmente versarvi un prodotto disinfestante per bloccare l’eventuale fuga di insetti.