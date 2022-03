Monserrato aderisce al bando “Mi prendo cura” per i disabili gravi

Monserrato aderisce al bando “Mi prendo cura”, la nuova misura complementare a “Ritornare a casa Plus”: ulteriori aiuti economici rivolti alle persone con disabilità gravissima.

Sono 10 i milioni di euro stanziati per il triennio 2021-2023 e ogni famiglia avrà a disposizione 2 mila euro all’anno da sommare a quelli già inseriti nel programma ”Ritornare a casa”. Il contributo è destinato al rimborso di medicinali, ausili e protesi che non siano forniti dal servizio sanitario regionale e al rimborso della fornitura di energia elettrica e di riscaldamento che non trovino copertura in altre misure. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 18 marzo.

Attualmente a Monserrato i beneficiari del progetto “Ritornare a casa Plus” sono 31 e chi volesse aderire può rivolgersi agli uffici comunali delle politiche sociali amministrati dall’assessore di competenza Tiziana Mori.