Ha scaricato oli esausti, in particolar modo, in piazza Gennargentu e il trasgressore è stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza e a delle fototrappole che sono collocate in vari punti della città. Ed è così, che dopo quasi un mese di pedinamenti virtuali, il responsabile è stato identificato e sanzionato. Si tratta di un giovane ragazzo residente in un centro limitrofo a Monserrato e gli è stato applicato anche il d.lgs 152/2006 in materia di abbandono di rifiuti pericolosi e altamente inquinante. Sono state comminate, inoltre, le seguenti violazioni a seguito di attività d’indagine: verbale art 44 per violazione RPU, guida senza patente, guida senza assicurazione, guida senza aver sottoposto il veicolo a revisione, mancata trascrizione passaggio di proprietà al PRA. Non solo: è stato imposto il sequestro del veicolo e fermo dello stesso per 90 giorni.

“Siamo riusciti a risalire all’ autore – spiega il sindaco Tomaso Locci – grazie alle telecamere e alcune fototrappole perché tutto il tragitto di Monserrato è seguibile con esse. Questa situazione era sotto controllo già da circa un mese e questa persona scaricava rifiuti pericolosi, oli esausti in grandi quantità”. Un “furbetto” seriale, insomma: L’ultima volta ha abbandonato due bustoni con dentro almeno una quindicina di contenitori di plastica con olio delle macchine”.

“Il giovane, per tutti i reati commessi, dovrà pagare circa 10 mila euro. Ci tengo a sottolinearlo poiché, così, scoraggiamo le persone a commettere certi reati. Sarebbe, infatti, bastato conferire il materiale nel modo corretto per non incombere in questa sanzione”.

Si pensa che l’autore del reato lavorasse per conto di un’officina abusiva o per conto di chi, sotto compenso, gli avesse conferito l’incarico di smaltire i rifiuti altamente inquinanti. “Un ringraziamento particolare al Comandante della polizia municipale Massimiliano Zurru, ai Nogra, che stanno effettuando un ottimo lavoro, e al presidente di commissione sicurezza urbana Saverio De Roma” conclude Locci.

