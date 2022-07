Monserrato non chiude per ferie e, anzi, dopo gli ultimi due anni segnati dall’emergenza della pandemia, ad agosto la città sarà illuminata più volte dai fuochi artificiali e al ritmo di una volta ogni tre giorni, ci saranno spettacoli musicali ed eventi. Eccolo, il calendario dell’estate monserratina per il mese più caldo dell’anno: martedì 2 agosto in via Giulio Cesare, nella casa della cultura, la nuova edizione dei giardini aperti con Abaco Teatro. Il giorno dopo, in via Riu Mortu, si balla con Manu Dj. Il 4 spazio a Sandro Murru di Radio Super Sound in piazza Gennargentu, con la storia della musica dance dagli anni 80 sino ad oggi. Il cinque agosto spazio al jazz dai balconi che affacciano nei giardinetti di via del Redentore. La settimana che porta a Ferragosto si apre, il nove, con la festa di San Lorenzo e la musica del gruppo “The italian mood project”, il dieci agosto ancora festa nella chiesa del Santissimo Redentore, l’undici i primi fuochi artificiali sparati dal tetto del palazzo comunale con, a contorno, il varietà musicale “Sube la adrenalina”.

Domenica 14 agosto il countdown di Ferragosto è scandito dalle canzoni della tribute band degli 883 in via del Redentore. Spazio alla gara poetica campidanese il diciannove agosto in piazza Maria Vergine, la mostra di mattoncini Lego a cuora dell’associazione KaralisbricK è calendarizzata per mercoledì 24 e giovedì 25 agosto nell’impianto sportivo del Riu Saliu e il gran finale, organizzato dal Comune guidato dal sindaco Tomaso Locci e dall’assessora alla Cultura Emanuela Stara è previsto venerdì 26 agosto, nei giardinetti di via del Redentore: balli sardi dei Ballade Ballade Bois e la sagra della pecora a cura dell’associazione Sa Carriadroxa.

