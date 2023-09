Monserrato, 44 contratti non rinnovati a infermieri e Oss dop due anni: "Altri 56 avranno il tempo indeterminato"

Ventidue infermieri e altrettanti Oss, dal primo ottobre prossimo, non lavoreranno più al Policlinico di Monserrato. Altri 34 interinali potranno restare nei reparti sino a trentuno gennaio, 29 Oss e 26 infermieri saranno invece pescati nelle graduatorie e otterranno un contratto a tempo indeterminato. Ecco il piano dell’Aou per l’ospedale ai bordi della Ss 554: non c’è spazio per tutti, almeno al momento, e proprio sulla fine di quarantaquattro contratti ha puntato Gianfranco Angioni dell’Usb nell’affermare che “vengono gettati via come scarpe vecchie”. Si tratta di lavoratori che hanno iniziato a operare nelle corsie del Policlinico in piena emergenza Covid. C’è poi qualche altro lavoratore che deve ancora arrivare ai 24 mesi effettivi di contratto, prima di dover svuotare l’armadietto. I nomi dei nuovi assunti, ovviamente, non si conoscono ancora. Quando sarà stilata la graduatoria sarà necessaria una nuova delibera ufficiale.