Monserrato, 4 milioni per il nuovo mercato in stile spagnolo: “Avrà ristoranti e uno spazio per la lettura”

È sbarrato da anni, chi ci passa accanto ricorda i tempi della spesa tra i box della verdura e della carne. Il mercato civico di Monserrato, in via del Redentore, oggi è un casermone ammaccato dal tempo e vuoto. Ma, presto, potrebbe rinascere e cambiare totalmente volto. Il Comune vuole modificarlo, dargli una nuova vita in salsa spagnola. Ad affermarlo è il sindaco Tomaso Locci: “Abbiamo chiesto quasi quattro milioni di euro, da ottenere con i fondi del Pnrr. Siamo fiduciosi in una risposta positiva, dovrà arrivare a breve. Il mercato deve riaprire e ospitare ristoranti, come succede già in quelli della Spagna. Ci saranno spazi per poter cucinare”, dice Locci. Insomma, chi vorrà potrà fare la spesa di mattina e, poi, fermarsi per il pranzo. O per la cena.Non solo food e svago: “Ci sarà anche uno spazio lettura dedicato agli studenti universitari, proprio nell’ottica di una nuova visione che abbiamo e che vogliamo dare alla struttura. È un progetto forte, quello preliminare l’abbiamo spedito e, se arriveranno i fondi del Pnrr, partirà quello definitivo”.