Monserrato, 16enne in scooter colpito da un’auto: “Aiutatemi a trovare il pirata della strada”

Grave incidente ieri sera a Monserrato, all’incrocio tra la Ss 554 e la Ss 387, in via Giulio Cesare. Un sedicenne in sella a uno scooter nero, uno Scarabeo, è stato colpito da un’auto. Caduto a terra, è finito al Brotzu. A raccontare il fatto è la madre del giovanissimo centauro, Francesca Ambu: “Mio figlio stava passando tra la 554 e la 387, l’auto l’ha colpito lateralmente. Ricorda solo il modello e il colore, una Toyota Yaris grigia, vecchio modello. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale e un’ambulanza del 118”. Il giovane ha varie ferite e contusioni: “Gli hanno assegnato sette giorni di cure, ha escoriazioni al volto e ad una delle gambe”. La madre è in stretto contatto con la caserma di Monserrato.

“Mi hanno detto che ci sono delle telecamere, speriamo che servano ad incastrare il pirata della strada. Chiunque avesse notizie utili mi chiami al +393336600636”.