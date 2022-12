Una pioggia di soldi per la città, 15 milioni di euro per rimodernizzare e abbellire dalle periferie al centro urbano. L’ecocentro verrà, finalmente, ultimato e partiranno i lavori nell’ex mercato civico. Anche ulteriori 120 mila euro per le fasce più deboli e in difficoltà economica.

Il sindaco Tomaso Locci: “Cifre importantissime che ci permetteranno di proseguire e raggiungere ulteriori obiettivi che ci siamo prefissati”.

Durante l’ultimo consiglio comunale, avvenuto pochi giorni fa, è stata approvata la variazione di bilancio: poco più di 15 milioni di euro dei quali 7 di avanzo, circa 6 di PNRR e i restanti ottenuti dalla RAS o, comunque, da enti terzi. “Una manovra importantissima che fa seguito a quella del precedente anno di circa 16 milioni di euro. In soli due anni il comune ha mosso circa 30 milioni di euro. Cifre record che non si erano mai viste” spiega il sindaco a Casteddu Online.

“Questa è una manovra che segnerà sicuramente il nostro percorso come amministrazione per la città”.

Ecco i dettagli della manovra: con i fondi del PNRR e quelli delle casse comunali verrà ristrutturato il mercato civico e un milione e mezzo sarà destinato per la riqualificazione dell’ex aeroporto; 350 mila di avanzo per il riordino urbano della zona di via Cesare Cabras, innanzi alla caserma dei carabinieri, dove c’è uno spiazzo completamente abbandonato e dove verranno creati 40 parcheggi.

Non solo: 200 mila euro di avanzo saranno per la piazza Settimio Severo, altri 800 mila euro per la manutenzione straordinaria di immobili comunali. 600 mila euro per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi e 300 mila per gli impianti sportivi. “Stiamo eseguendo le verifiche, inoltre, per la stabilità degli edifici”. Più sicurezza ed efficientamento insomma.

“Abbiamo aumentato di 500 mila euro il bando per le periferie, ricordo che avevamo già ottenuto, per la riqualificazione di tutta la zona del comparto 8, 700 mila euro e, a causa dei costi, abbiamo dovuto aumentare i fondi. Questo partirà il prossimo anno. Riqualificheremo l’edificio comunale di via Cornelio Nepote con 1 milione e 200 mila euro, che ha visto, purtroppo, il fallimento durante le precedenti amministrazioni ed è un edificio abbandonato da quasi 10 anni. Verrà eseguita la manutenzione straordinaria di via Monte Arquerì”.

L’amministrazione ha pensato anche allo sport e alla cultura: “Abbiamo deciso di acquistare le tribune della palestra del comparto 8, 100 mila euro saranno destinati al nuovo palco per dar seguito a quella che sarà L’Arena per i grandi eventi.

Altri 30 mila euro per le attrezzature all’interno del teatro e 350 mila euro per le aree verdi, proprio perché vogliamo dare una luce diversa alla città di Monserrato”.

“Abbiamo deciso di investire anche sulla sicurezza stradale con 60 mila euro per realizzare altri attraversamenti pedonali e acquistare nuove telecamere.

8 mila euro saranno quelli che verranno utilizzati per poter dotare le eco isole di videosorveglianza e abbiamo deciso di riqualificare tutta la zona di via Rio Mortu, di fronte alla rotonda, con un parco e parcheggi con un investimento di un milione e mezzo di euro.

Ci siamo, inoltre, aggiudicati 155 mila euro per i servizi digitali e 97 mila per “Icloude”: tutte innovazioni che poi andranno a vantaggio dei nostri cittadini”.

E ancora: “Abbiamo investito quasi 93 mila euro nell’informatica per nuovi pc, hardware anche per la sala consiliare: stiamo, insomma, cercando di ammodernare tutto l’apparato”

Per far fronte alle situazioni più critiche, 120 mila euro saranno destinati ai servizi sociali proprio per il bonus bolletta, “per i nostri cittadini in difficoltà e 25 mila euro per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Oltre 40 mila euro saranno spesi per l’arredo urbano, comprese le panchine, e, insomma, tutto quello che può abbellire la nostra città”.

Questi i punti principali di “una manovra importante che darà respiro e cambiamento a Monserrato”.

Da sottolineare anche i 500 mila euro per la conclusione dell’ecocentro e verrà determinata la situazione di “via Delle Gardenie: abbiamo dato dignità per un esproprio e le persone aspettavano da 20 anni che gli venisse riconosciuto un diritto”.

Infine 50 mila euro serviranno “per spostare il cantiere di via Tonara in quanto è tutto pronto per il trasferimento dei vigili urbani: dobbiamo semplicemente preparare l’auto parco esterno ed entro l’anno 2023 riusciremo a trasferire le forze locali nei nuovi stabili”.

