Oristano

Interrogazione dei consiglieri del gruppo Pd

Arriva in Consiglio regionale la vicenda del pensionato di Oristano a cui è negata la possibilità di effettuare al San Martino la terapia a base di anticorpi monoclonali. E’ il gruppo del Partito democratico, prima firmataria Rossella Pinna, a rivolgere una interrogazione con richiesta di risposta scritta all’assessore alla Sanità Mario Nieddu chiamato a spiegare a che punto sia “la effettiva attivazione nei centri di cura della terapia a base di anticorpi monoclonali per la cura del covid 19 e in merito alla distribuzione dei citati farmaci nelle strutture indicate e individuate come da nota assessoriale alle ASL e alle AOB e AOU del 25 gennaio 2022”

In particolare i consiglieri ricordano che “con comunicazione dell’Assessore del 25 gennaio u.s. alle ASL e alle Aziende Ospedaliere, sono stati individuati in Sardegna 11 centri autorizzate alla prescrizione delle terapie con anticorpi monoclonali per la cura del Covid-19: l‘ospedale Marino di Alghero, il Giovanni Paolo II di Olbia, il Nostra Signora della Mercede di Lanusei, il San Francesco di Nuoro, il San Martino di Oristano, il Nostra Signora di Bonaria a San Gavino, il CTO di Iglesias, le Cliniche San Pietro di Sassari, il Santissima Trinità e il San Michele (Arnas G. Brotzu) di Cagliari e il Policlinico Duilio Casula di Monserrato”.

Nel documento si afferma che “la Regione ha giustamente evidenziato l’opportunità dei nuovi trattamenti e l’allargamento capillare sul territorio delle suddette terapie e che la somministrazioni degli antivirali e degli anticorpi monoclonali sono programmate nelle strutture ospedaliere e seguite da personale sanitario specializzato e il target principale è quello dei soggetti che presentano fattori di rischio con un’alta probabilità di ospedalizzazione”.

I consiglieri del Pd segnalano quindi la vicenda riportata da Linkoristano e relativa “a un paziente nefropatico oristanese, positivo al Covid 19, con indicazione di terapia monoclonale che si sarebbe visto negare la possibilità di effettuare la terapia al San Martino in quanto la ASL di Oristano avrebbe asserito di non poter garantire il trattamento”.

Nel documento si ricorda anche come “il paziente dovrebbe raggiungere con mezzi propri o con noleggio di ambulanza equipaggiata per trasporto positivi a proprio carico “, il Santissima Trinità dei Cagliari, centro autorizzato alla somministrazione di questa terapia.

I consiglieri del Pd chiedono quindi al presidente della Giunta Regionale Cristian Solinas e l’assessore alla Sanità Mario Nieddu, di spiegare se “sono a conoscenza della criticità rappresentata nella ASL di Oristano in rifermento alla mancanza di farmaci monoclonali e se questa criticità possa riguardare, come parrebbe da altre segnalazioni, altre strutture sarde. Se non ritengano che i pazienti positivi ai quali è prescritta la somministrazione dei suddetti farmaci debbano essere trasportati con mezzi della ASL o comunque a carico della stessa e infine se conoscano quale sia attualmente la situazione del rifornimento dei farmaci in oggetto e i numeri della somministrazione delle terapie con anticorpi monoclonali per la cura del Covid 19 negli 11 centri individuati e autorizzati dalla Regione.

Lunedì, 14 marzo 2022