Oristano

Difficile in provincia ottenere la terapia da parte dell’Asl

Il Santissima Trinità di Cagliari non accetta più pazienti della Asl di Oristano con necessità di terapia a base di anticorpi monoclonali. E così non è solo il pensionato di Oristano, con una grave insufficienza renale cronica, a vedersi negare il diritto a quella cura, ma ora anche un ragazzo di Zeddiani, di 14 anni, disabile grave, non l’ha potuta ottenere.

Lo denuncia la mamma del ragazzo: “Ci saremmo dovuti recare oggi al Santissima Trinità, ma abbiamo appreso che non prendono più in carico pazienti oristanesi. È quanto ci è stato comunicato solo ieri dalla dottoressa dell’Usca che ha avviato la procedura per nostro figlio”.

Un iter tutt’altro che semplice: la positività al coronavirus del ragazzo è stata accertata mercoledì 9 marzo e la richiesta di terapia a Cagliari è stata inviata nella giornata di giovedì, 10 marzo: “Pensavamo di essere contattati subito, invece abbiamo dovuto aspettare fino a lunedì scorso, 14 marzo, quando abbiamo ricevuto da Cagliari una telefonata per la pre-ospedalizzazione”.

“La dottoressa che ci ha contattato ha chiesto, tra l’altro, se potessimo fare quattro rampe di scale, quelle necessarie a raggiungere il servizio dove si pratica questa terapia al Santissima Trinità di Cagliari. Alla nostra risposta, negativa, ci ha prospettato la possibilità di ingresso del nostro figlio direttamente in reparto, insieme a mio marito, adeguatamente equipaggiato. Mancava solo la conferma della caposala, che, ci ha detto la dottoressa, sarebbe arrivata il giorno seguente”.

“Ieri effettivamente, siamo stati ricontattati, ma solo per apprendere che nostro figlio non avrebbe potuto eseguire la terapia perché al di sotto del peso corporeo minimo, di 40 chili”, continua la mamma, che contesta: “Mio figlio raggiunge 42-43 chili e se così fosse avrebbero comunque dovuto indicarcelo all’atto della pre-ospedalizzazione, quando abbiamo dato i dati del bambino”. La mamma avanza anche qualche dubbio sul motivo reale del diniego: “Solo tramite la dottoressa dell’Usca, contattata dal Santissima Trinità, abbiamo scoperto che a Cagliari hanno appena deciso di non prendere più in carico pazienti oristanesi”.

E comunque, dopo tutti questi giorni di inutile attesa, il ragazzo, sintomatico, non potrà più eseguire la terapia con gli anticorpi monoclonali, da somministrare solo entro alcuni giorni dalla comparsa dei primi sintomi, né si sa chi dovrà valutare la possibilità di altre terapie, considerata la sua situazione di grave rischio.

Un esito simile a quello di un pensionato di Oristano protagonista di una vicenda simile emersa qualche giorno fa. Affetto da una grave insufficienza renale, l’uomo avrebbe dovuto raggiungere il Santissima Trinità di Cagliari a sue spese, ma nel frattempo è venuto a sapere che l’ospedale cagliaritano ha interrotto i trattamenti per i pazienti della Asl di Oristano. E ora non può comunque più accedere alla terapia con anticorpi monoclonali. Contattato stamattina dalla direzione sanitaria dell’Asl di Oristano, ha appreso che è ormai scaduto il termine entro il quale questa terapia sarebbe dovuta essere somministrata.

Mercoledì, 16 marzo 2022