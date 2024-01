È stato fatale per la 47enne Monika Stauder e i suoi due figli lo scontro con un autobus di linea ad Assling.

La donna , residente a Sesto Pusteria (provincia autonoma di Bolzano), viaggiava con i suoi figli sulla sua panda 4×4 sulla Drautalstrasse in direzione di Lienz quando ha perso il controllo dell’auto e si è scontrata frontalmente con un autobus. A bordo dell’auto anche il figlio 13enne della 47enne, ricoverato all’ospedale di Innsbruck in gravissime condizioni. Monika e il figlio di 10 anni sono morti sul colpo, il più piccolo poco dopo in ospedale. Nulla di serio, invece, per l’autista dell’autobus che ha riportato solo lievi ferite.

Sono in corso le indagini per capire cosa sia accaduto e perché la donna ha perso il controllo della sua auto.